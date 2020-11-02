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Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 for Business Black (D5D-00133)

Артикул: 109223
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  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 2
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 3
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 4
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 5
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 6
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 1
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 2
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 3
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 4
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 5
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 (D5D-00133) - фото 6
2 080 руб. 
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Артикул: 109223
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г80
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки, для любой поверхности, технология оптического сенсора Bluetrack
Радиус действия беспроводной связи, м9
Размеры (ШxВxД), мм102x60x35
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Справиться с условиями работы на практически любой поверхности под силу беспроводной оптической мыши MICROSOFT 4000, которая станет отличным дополнением к вашему ноутбуку. Она не вызовет затруднений в ношении благодаря компактности и небольшому весу. Корпус изготовлен из прочного, приятного на ощупь пластика, а конструкция делает возможным управление как правой, так и левой рукой. Беспроводная оптическая мышь MICROSOFT 4000 разработана специально для работы с устройствами под управлением операционной системы из семейства MICROSOFT. Вы можете запрограммировать кнопки мыши, чтобы она стала максимально полезной в работе. Чувствительный сенсор построен с использованием технологии Bluetrack, поэтому устройство характеризуется невероятной отзывчивостью. Подключение беспроводной мыши осуществляется через адаптер, обеспечивающий радиосоединение.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 for Business Black (D5D-00133)

Видеообзор Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 for Business Black (D5D-00133)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 for Business Black (D5D-00133) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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