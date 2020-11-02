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Жесткий диск Toshiba X300 4Tb (HDWE140EZSTA)

Артикул: 107950
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb HDWE140EZSTA X300 (7200rpm) 128Mb 3.5" Rtl
9 170 руб. 
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Артикул: 107950
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендToshiba
Тип товараЖесткий диск
Вес, кг0.72
Высота, см2.61
Длина, см14.7
Объем4 Тб
Объем буферной памяти128 Мб
Скорость вращения7200 об/мин
Форм-фактор HDD, дюйм3.5
Ширина, см10.16
ИнтерфейсSATA III
Жесткий диск для домашнего ПК, поддержка технологии NCQ, оснащен 128 Мб буферной памяти, объем памяти 4 Тб. Технология Advanced Format


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск Toshiba X300 4Tb (HDWE140EZSTA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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