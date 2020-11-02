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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Сетевые фильтры Buro Сетевой фильтр Buro 500SL-3-G 3м (5 розеток) серый (пакет ПЭ)

Сетевой фильтр Buro 500SL-3-G 3м (5 розеток) серый (пакет ПЭ)

Артикул: 107660
Сетевой фильтр Buro 500SL-3-G 3м (5 розеток) серый (пакет ПЭ)
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 107660
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBuro
Тип товараСетевой фильтр
Вес, кг0,437
Высота, см4,5
Длина, см34,6
Ширина, см8,2
длина шнура: 3м, входная вилка: EURO, максимальная нагрузка: 1500Вт


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Сетевой фильтр Buro 500SL-3-G 3м (5 розеток) серый (пакет ПЭ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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