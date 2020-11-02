8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Redmond RMG-1229

Артикул: 107150
  • Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 1
  • Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 2
  • Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 3
  • Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 4
Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 1
Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 2
Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 3
Мясорубка Redmond RMG-1229 - фото 4
5 070 руб. 
Купить
+ 123 КэтКоинов
Артикул: 107150
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендRedmond
Тип товараМясорубки
Система реверсаесть
Максимальное время непрерывной работы5 мин.
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Соковыжималканет
Насадкинасадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, перфорированный диск для фарша
Комплектациядокументация, комплект насадок, лоток, Толкатель
мощность 800 Вт, скорость переработки - 1.6 кг/мин., время непрерывной работы - 5 мин.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мясорубка Redmond RMG-1229 - стоимость товара 5070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...