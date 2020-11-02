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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb Blue (SP020TBPHDA80S3B)

Артикул: 106100
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A80 Armor 2.5&quot дюйм синий - фото 5
7 410 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 106100
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.27
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм94x18.1x139.45
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик, металл
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветсиний
Накопитель с высоким уровнем защиты данных. Устройство имеет изящный, продуманный до мелочей, дизайн. Основа корпуса имеет металлическое покрытие в синем цвете. Верхняя и нижняя часть изделия плавно перетекают друг в друга, такое решение позволило избежать заостренных углов. Боковые части выполнены из пластика. С правой стороны предусмотрено отдельное внутренне хранилище для короткого USB-провода. Разъем для подключения защищен дополнительной крышкой.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb Blue (SP020TBPHDA80S3B)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb Blue (SP020TBPHDA80S3B)



Теги товара: USB 3.0.


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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb Blue (SP020TBPHDA80S3B) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7410 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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