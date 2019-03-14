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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-232

(5)
Артикул: 105703
  • Зубная щетка Cs Medica Cs-232 - фото 1
  • Зубная щетка Cs Medica Cs-232 - фото 2
  • Зубная щетка Cs Medica Cs-232 - фото 3
Зубная щетка Cs Medica Cs-232 - фото 1
Зубная щетка Cs Medica Cs-232 - фото 2
Зубная щетка Cs Medica Cs-232 - фото 3
2 550 руб. 
Купить
+ 53 КэтКоинов
Артикул: 105703
В наличии
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БрендCs Medica
Тип товараЗубные щетки

Щетка зубная Cs Medica Cs-232 предназначена для ежедневного ухода за зубами и полостью рта. Работает от аккумулятора, зарядным устройством для которого служит подставка для щетки и насадок. Дополнительные насадки имеют различное назначение и позволяют осуществлять эффективный комплексный уход. Щетка зубная Cs Medica Cs-232 оборудована таймером, который поможет проводить процедуру ровно столько, сколько рекомендовано стоматологами.

Особенности:

  • 3 режима чистки;
  • Промежуточный таймер после каждых 30 секунд работы;
  • Автоматическое отключение через 2 минуты;
  • Литий-ионный аккумулятор;
  • Скорость колебаний - до 33000 движений в минуту.

Комплектация:

  • Щетка зубная Cs Medica Cs-232;
  • Дополнительная насадка (2 шт.);
  • Зарядное устройство;
  • Документация;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 5 на основе 5 отзывов
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14.03.2019
Достоинства:
Хорошая щётка. Хороший магазин. Товар качественный , выполнение заказа на высоте.

Недостатки:
Недостатков не обноружил.

Комментарий:
До нового года сделал себе подарок - зубную щётку cs medica 232. Сразу понравилось ей пользоваться. До этого были только механические щётки. Эксперимент с новой щёткой оказался положительным. В эксплуотации уже 3 месяца. Пользуюсь часто, зарядки хватает недели на 3. Дополнительные насадки в комплекте. Сменные насадки есть в продаже по 200 р. За штуку. Магазину спасибо за качественный товар.


15.10.2018
Достоинства:
Отличная зубная щётка. В комплекте идёт 3 насадки: для ежедневного ухода (насадка с щетиной, повторяющей форму зубов), для очистки труднодоступных мест(с щетинками разного уровня) и отбеливающая(щетина пропитана полирующими частицами для эффективного удаления поверхностного окрашивания, а также соединением фторида натрия для укрепления зубной эмали). Чистит хорошо, цена отличная, так есть ли смысл переплачивать за более дорогие позиции?

Недостатки:
Пока не обнаружено

Комментарий:
Проводилось сравнение с более дорогими эл. зубными щётками - эта ничуть не уступает


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень проста в использовании. Долгое время работы. Зарядил, целый месяц пользуешься, может и больше причём если каждый день утром и вечером использовать.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Хорошая, не дорогая модель для первой звуковой щётки.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Красивая по дизайну, встроенный таймер, разные режимы

Недостатки:
не заметила

Комментарий:
Положа руку на сердце, выбрала я её изначально из-за цвета. Любимого серого цвета, на подставке...Доп. насадки есть на будущее. Перед тем как купить, изучила технические характеристики, подкупили разные режимы чистки и таймер. У меня как раз с деснами проблема, и массажный режим оказался очень кстати. И время чистки по таймеру удобно подбирать, потому что каждые полминуты она на секунду затихает, чтобы поменять область чистки. Всем зубам оказано внимание)


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошо чистит: не оставляет налёта на зубах, удаляет зубной камень. В комплекте три насадки (стандартная, отбеливающая и для труднодоступных мест). Щетина средней жёсткости, не травмирует эмаль и дёсны. Сделана как надо. Есть несколько режимов работы, работает от аккумулятора.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Щётка отличная. Видно, что сделана хорошо, качественно, даже до начала использования. Чистит просто прекрасно. Стали меньше кровоточить дёсны, практически ушла эта проблема. Пользуюсь почти полгода, очень нравится.

Самовывоз невозможен
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-232 - этот товар вы можете купить по цене 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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