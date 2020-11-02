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Утюг Homestar HS-4004

Артикул: 105630
Утюг Homestar Hs-4004
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 105630
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHomestar
Тип товараУтюг
Парогенераторнет
Насадка для деликатных тканейнет
Паровой ударесть
Объем резервуара для воды0.2 л
Вес, кг1
Для бытового применения. Работает от электросети. Обеспечивает уход за изделиями из всех видов ткани. Присутствует паровой удар, обеспечивающий вертикальное отпаривание. Обратите внимание! Товар представлен без возможности выбора. При заказе вам будет прислан товар одного из вариантов, представленных на фото.


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Самовывоз невозможен
Утюг Homestar HS-4004 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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