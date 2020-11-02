Видеорегистратор ACV GQ914 lite

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|160°
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Режим записи
|циклическая, непрерывная
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Возможность записи события в отдельный файл
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Кол-во камер
|3
|Длительность разрыва записи
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|1.5
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Комплектация
|видеорегистратор, дополнительная камера заднего вида, адаптер питания в прикуриватель, крепление на присоске, HDMI кабель, упаковка
|Камера заднего вида
|есть
|Навигатор
|нет
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Скрытая установка
|нет
|Страна производства
|Китай
|Длина, см
|15
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|0.3
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