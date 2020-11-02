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Смеситель для кухни Lemark Status LM4405C

Артикул: 103050
  • Смеситель для кухни Lemark Status LM4405C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Status LM4405C - фото 2
Смеситель для кухни Lemark Status LM4405C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Status LM4405C - фото 2
7 000 руб. 
Купить
+ 134 КэтКоинов
Артикул: 103050
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Status
filter_noneТовар входит в коллекцию Status

Коллекция Status

БрендLemark
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива186 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Высота излива264 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см35
Ширина, см25
Высота, см9
Вес, кг1.75
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт


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Смеситель для кухни Lemark Status LM4405C - данный товар вы можете купить по цене по цене 7000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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