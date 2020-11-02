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Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B

Артикул: 103036
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 2
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 1
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 2
11 450 руб. 

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11 240 руб. 

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Артикул: 103036
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 909 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Vintage
filter_noneТовар входит в коллекцию Vintage

Коллекция Vintage

БрендLemark
Тип товараСмесители для биде
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива110 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Высота излива76 мм
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см28
Ширина, см22
Высота, см7.5
Вес, кг1.88
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Самовывоз невозможен
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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