Кимоно Карате 28-30/128 Хл 100% 270-300 Г/М2 (00000991)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sapsan
|Тип товара
|Кимоно карате
|Вид единоборства
|карате
|Материал
|хлопок
|Цвет
|белый
|Размер
|28-30
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