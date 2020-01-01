Вес в упаковке, кг 0,57 1,4 10,01 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,51 10,7 10,75 10,9 10,97 11,02 11,14 11,4 11,45 11,57 11,66 11,7 11,75 11,8 12,1 12,2 12,4 13,26 13,4 13,5 13,7 14,71 14,88 15,05 15,32 15,6 19,7 2,28 2,33 2,4 2,5 2,53 2,6 2,61 2,7 2,72 2,74 2,81 2,84 2,85 2,9 2,92 2кг 3,1 3,15 3,2 3,38 3,5 3,6 3,66 3,7 3,84 3,85 3 3,9 3,97 3,99 4,1 4,14 4,22 4,24 4,25 4,26 4,27 4,29 4,3 4,34 4,4 4,46 4,5 4,6 4,62 4,7 4,75 4,8 4,85 4,97 4 5,05 5,08 5,09 5,1 5,12 5,15 5,2 5,3 5,35 5,4 5,5 5,51 5,53 5,6 5,71 5,8 5,83 5,85 5,86 5,88 5,9 5 5,91 5,95 6,1 6,2 6,25 6,3 6,4 6,5 6 6,55 6,57 6,6 6,64 6,7 6,71 6,8 6,84 6,86 6,9 6,98 7,12 7,15 7,2 7,28 7,3 7,32 7,5 7 7,52 7,6 7,65 7,7 7,72 7,8 8,16 8,2 8,25 8,3 8,4 8,5 8,52 8 8,55 8,65 8,7 8,8 8,9 9 9,1 9,2 9,35 9,5 9,6 9,69 9,7 9,8 9,89 9,9 10 11 16 18 24 Соотношение сторон 16:10 16:9 21:9 32:10 32:9 5:4 Цвет рамки белый серебристый серебристый/черный серый темно-серый темно-синий черный черный/красный Частота обновления, Гц 50 60 70 75 76 100 120 144 165 200 240 USB-концентратор Время отклика 0,5 мс 1 мс 14 мс 2 мс 3 мс 4 мс 5 мс 6 мс 7 мс 8 мс 9 мс Встроенные динамики Габаритные размеры, см 112,3х64,6х7,7 32,3х20,9х9,6 35,3х61,3х4,6 36,1х62,8х65,2 37,8х28,1х18,9 39,9х54,8х26 40.8x38.6x21.4 42х54х17.5 44.7x34.6x18.5 45.2x37.1x20 46,3х35,4х19 46,5х34,5х17 46.6 x 37.5 x 22.8 46.6x37.5x22.8 47.9x49.3x18.9 48,8х44,8х20,5 48,9х46,6х25,1 48.73x47.2x16.6 48.7x39.5x18 48.83x46.37x20.5 48.89x38.52x15.28 48.9 x 37.6 x 18.7 48.9 x 48.2 x 21 48.9x36.3x19.7 49,1х50,1х25,1 49,7х30,1х4,6 49.8x38x21 49.9 x 48.7 x 25 49.9x39.6x18 49x36.8x19.5 49x38.5x19 49x39.6x21.3 49 x 38.5 x 19 50,6х36,6х20,4 50.34x36.74x18 50.3x37.6x21.3 50.3x40.1x17.3 50.4x38.4x21.8 50.4x39.3x19.8 50.4x39.4x19.9 50.4x40.1x17.3 50.5x38.3x19.3 50.6x50.4x19.9 50.7x36.5x20.5 50.8x39.1x20.7 50.9x37.7x21 51,2х38,1х20,4 51,2х55,3х24 51.01x39.53x18.68 51.1x37.3x18.5 51.2x53.9x22.1 51.3x37.3x19.94 51.7x38.8x22.1 512х397х180 513х396х180 51x36.6x19 51x36x18.2 52,3х44,1х22,5 52.1x45.8x21.8 52.22x40.4x15.28 52x48.11x16.6 53,1х38,7х21,1 53,9х49,4х4,9 53.1x51.5x25 53.2 x 51.5 x 25 53.2x39.7x23 53.2x39.8x20.4 53.3 x 49.7 x 26 53.3x54.9x25.7 53.5x53.4x20.3 53.78x32.32x23.48 53.78x48.61x16.6 53.7x42.3x18 53.7x51.3x24.5 53.8 x 37 x 20.4 53.85x34.84x16.5 53.8x33.7x25 53.8x37x20.4 53.9 x 37.4 x 21.4 53.9 x 46.3 x 20.5 53.9x37.4x21.4 53.9x40.5x19.9 53.9x41.3x15.3 53.9x51.9x20.3 539х398х200 54,1х52,7х25,7 54,2х41,9х20,2 54,6х54,1х20,6 54.04x36.99x18 54.1x49.2x25.7 54.4 x 38.1 x 21.8 54.4x37.5x21.4 54.4x38.1x21.8 54.7x42.4x21.9 54.8x41.8x20.7 54.8x42.3x21.8 54x37.2x20 54x39.1x21.1 54x41.5x20.9 54x41.6x19 54x41.7x18.7 54x42x17.5 54x50.2x20 54х39,9х28,2 54х40,9х18,7 54х40.1х21.3 54х42х17,5 54х48,3х202 54х49,9х23,3 54х50,8х20,6 54х52,8х23 55,9х52,5х23,8 55.05x41.9x18.68 55.1x42x22 55.24х39.69х20.5 55.3x38.1x23 55.3x40.7x20.3 55.6 x 52.9 x 23.3 55.6x39.4x21.4 55.7x42x18.1 55.8 x 43 x 21.6 55.8 x 50.3 x 23.4 55.8x38x21.4 55.8x38x23 55.8x40.1x19.7 55.9x42.4x20 558х548х236 56,5х43,3х17,5 56,5х53,4х23,7 56.16х41.82х23.79 56.1х48.9х21.1 56.4х50.4х25.4 56.6x38.7x23 56.7 x 54.5 x 21.8 56.76x52.72x20.01 56.7x42.2x20.7 56.7х42.1х21.8 56.7х43.8х23.2 56.8x52x19.9 561.1?400.1?199.4 56x52x23.2 57,9х50,2х21,3 57.1x34.8x4.5 57.1x40.1x21.1 57x42.9x21.9 57x47.5x19.9 57x50x23.1 60.99x52.43x18.5 61,1х26,9х40,3 61,1х45,5х18,5 61,1х46,3х36,3 61,2х53,3х20,2 61,4х43,3х22,5 61,4х45,9х19,6 61,4х52,1х23,3 61,5х53,2х22,6 61.09x45.27x15.7 61.1x39.7x23 61.1x52.3x21.4 61.2 x 32.8 x 25 61.2 x 52.8 x 25 61.22x39.02x18 61.2x37.8x25 61.2x45.3x22.7 61.2x46.3x18.3 61.2x46.4x23 61.2x53.5x24.5 61.2x54.7x23.1 61.3 x 46.6 x 20.8 61.38x62.475x27.867 61.3x39.9x20 61.3x45.7x23 61.3x46x20 61.3х46.6х16.8 61.49x53.64x19.951 61.4x39.8x23 61.4x42.8x23.1 61.4x44.1x19.7 61.4x46.3x24.3 61.4x46.5x22 61.4x52.7x23 61.4x53.7x23.6 61.4х46.5х23.2 61.4х47.5х24 61.4х69.7х24.4 61.6 x 45.1 x 18.4 61.9х50.6х21.1 614х532х260 61x37.7x25 61x37.7x28.3 61x39.4x18.5 61x46.4x20 62,3х43,3х21,8 62,5х56,3х23,3 62.3x40.1x23 62.3x44.6x21.8 62.3x46.3x24.8 62.3x46.3x26.3 62.3x46x20.9 62.3х54.3х21.8 62.6x46.9x20.4 62.8x45.9x20.4 62.8x54.9x20.3 62х36,2х20,7 62х42.4х26.9 62х50.8х21.1 63,2х54,5х23,6 63,9х47,3х18,3 63.25x55.88x22.5 64 x 39.6 x 23.3 64,1х44,5х21,9 64.1x41.7x24 64.3x46.3x20.1 64x46.2x24.9 65.79x47.627x19.46 66.1x46.9x18.7 66x41.1x23 68.7x48.2x21.7 70.3x41.5x20.4 70.3x46.7x18.5 70.6 x 41 x 23 71,1х52,6х20,8 71,3х50,7х23 71,3х53х24,5 71,3х63,5х27,6 71,4х43,9х24 71.25 x 51.95 x 24.28 71.3x53.6x22.4 71.3x53x24.5 71.5x60.4x27.2 71.6x49.3x27.2 71х51х26,2 72,3х51,2х20,9 72.6x52.2x21.5 72.7 x 60.7 x 35 72.8 x 60.4 x 20.6 73.1x62x29.9 74,2х65,7х27 74.03x43.64x6.56 74.03x49.02x21.34 74.1x50x28 74.99x48.26x21.4 80,8х54,9х23 80.9x51.6x30.9 809,8х476,5х198,2 81,1х45,7х24 81,7х50х26 81.36x53.2x22.64 82.5 x 40.8 x 23.6 84,7х58,7х26,6 89,7х49х24 89.4x43.2x22.6 97.6x66.1x26.4 Диагональ экрана, дюйм 14 15.6 18,5 18.5 19 19.45 19.5 20 20.7 21 21,5 21.3 21.5 22 22,5 22.5 23 23,6 23,8 23.5 23.6 23.8 24 24,5 24.1 24.5 25 25 26.9 27 27.9 28 29 30 31,5 31.5 32 34 35 37.5 42.51 43 49 49,5 55 Комплект поставки 1 x кабель VGA 1 кабель DP 1 кабель USB 3.0 для восходящего порта (позволяет использовать порт USB на мониторе) 1 кабель USB 3.0 для подключения к ПК 1 кабель USB Type-C (C-C) 1 кабель VGA 1 кабель питания 1 кабель с разъемами DisplayPort-DisplayPort 1 крышка кабеля 1 передающий кабель USB 1 передающий кабель USB 3.0 (позволяет использовать порт USB на мониторе) 1 рукав для кабеля 1 хомут для кабеля 2 кабеля питания EU 3-контактный разъем (IEC C13 A B (v3.1 C CD-ROM CEE22) CEE22) x1 Control Sync Кабель Control Sync кабель D-sub кабель DisplayPort DisplayPort для кабеля Mini DisplayPort HDMI (v1.4 HDMI кабель HDMI-кабель Install CD Mini DisplayPort Set-up manual Type-A Type-B Type-B, Type-C UK USB USB Type-A USB Кабель USB кабель VESA plate VGA - VGA VGA кабель VSE VSI Y-кабель USB-C mini DisplayPort для кабеля DisplayPort (v1.2 Дисплей Дистанционное управление ЖК-монитор Звуковой кабель (1,5 м) Кабель D-Sub Кабель DVI (1,5 м) Кабель HDMI Кабель VGA Кабель для подключения через DisplayPort Кабель питания Кабель питания (1,5 м) Кабель питания переменного тока Краткое руководство x1 Краткое руководство пользователя Монитор Руководство по настройке Сигнальный кабель: DisplayPort адаптер для монтажа VESA адаптер питания аудио кабель аудиокабель блок питания блок питания базы внешний блок питания внешний блок питания с кабелем воздействию на окружающую среду и соответствию нормативным требованиям диск с ПО диск с документацией и ПО диск с драйверами и документацией дисплей дистанционное управление документация инструкции по технике безопасности и нормативная информация инструкции по установке инструкция информация о продукте информация о технике безопасности информация по технике безопасности кабели кабели питания кабель AUX кабель D-Sub кабель DP кабель DP (1.8м) кабель DP (DP-DP) кабель DP - mDP1.2 кабель DP-DP кабель DVI кабель DVI-D кабель Display Рort кабель DisplayPort кабель DisplayPort - DisplayPort кабель DisplayPort - miniDP кабель DisplayPort 1.2 кабель DisplayPort™ 1.2 кабель Displayport кабель Dual Link DVI кабель Dual-Link DVI кабель HDMI кабель HDMI (v2.0 кабель HDMI - DVI кабель HDMI 1.4 кабель HDMI 2.0 кабель Mini DisplayPort - DisplayPort кабель Power shuko c7 Cable кабель Thunderbolt кабель USB кабель USB (1.8м) кабель USB (тип A вилка - тип B вилка) кабель USB 3.0 кабель USB 3.0 для подключения к ПК кабель USB 3.0 для подключения монитора кабель USB A кабель USB Type-A кабель USB Type-B кабель USB Type-C кабель USB Type-C (C - C) кабель USB Type-C (C-C) кабель USB Type-C - Type-C кабель USB Type-C™ кабель USB-C кабель USB-C to A кабель USB-C на C кабель VGA кабель VGA (1.8м) кабель mini DisplayPort - DisplayPort кабель miniDP - DP кабель аудио кабель выхода питания пост. тока кабель для подключения через DisplayPort кабель интерфейсный кабель питания кабель питания базы кабель питания монитора кабель питания от сети переменного тока кабель питания переменного тока кабель питания кабель с разъемами DisplayPort кабель с разъемами DisplayPort-DisplayPort кабель с разъемами Mini DisplayPort-DisplayPort кабель DisplayPort кабель HDMI кабель VGA кабель VGA компакт диск компакт-диск (содержит руководство пользователя комплект кабелей краткая инструкция по настройке краткая инструкция по установке краткое руководство пользователя. крепеж к стене кронштейн мигнальный кабель: DisplayPort монитор монитор 24 Samsung S24F350FHI монитор E243WMi монитор с подставкой монитор,кабель VGA отвертка отчет о результатах заводской калибровки отчет по заводской калибровке передающий кабель USB 3.0 переходной разъем постоянного тока подставка пользовательская документация руководство по быстрой настройке руководство по настройке руководство по установке руководство пользования руководство пользователя сабвуфер сведения о гарантии и драйверы) сетевой кабель сигнальный кабель: 1 x DVI-D сигнальный кабель: DisplayPort сигнальный кабель: [value1] x DVI-D стойка т упаковка хомут для кабеля шнур питания шнур питания переменного тока штекер штекер) x1 штекер) x1 для VSCN штекер) x1 для кабеля VSA штырь-штырь) x1 Контрастность 1000:1 1200:1 1300:1 1500:1 2500:1 3000:1 4000:1 600:1 700:1 Особенности Питание Поддержка синхронизации AMD FreeSync AMD FreeSync 2 FreeSync FreeSync 2 NVIDIA G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible адаптивная синхронизация Покрытие экрана Разрешение матрицы, Мпикс 1280х1024 1366х768 1440х900 1600х1200 1600х900 1680х1050 1920х1080 1920х1200 2560х1080 2560х1440 2560х1600 3440х1440 3840х1080 3840х1200 3840х1600 3840х2160 5120х2160 Разъем USB Type-C Разъемы 1 x DisplayPort 1 x DisplayPort out 1 x HDMI 1 x HDMI 2.0 1 x SPDIF 1 x USB Type C (60 W) 1 x VGA 1 с функцией быстрой зарядки) 1x DVI-D (Dual Link) 2 x DisplayPort 2 x HDMI 3 x HDMI AV Audio Input : 3.5mm Mini-Jack D-Sub D-sub D-subх1 DVI DVI-D DVI-D (HDCP) DVI-D (HDCP)/DisplayPort/VGA (D-Sub)/аудио стерео DVI-D (HDCP)/HDMI 1.3/VGA (D-Sub) DVI-D (HDCP)/HDMI/DisplayPort DVI-D (HDCP)/HDMI/DisplayPort/VGA (D-Sub) DVI-D (HDCP) DVI-D (цифровой HDCP) DVI-Dual Link (цифровой DVI-Dх1 DVI-I DVIх1 Display Port Display Port,HDCP Display Port: 1 Display Portх1 DisplayPort DisplayPort 1.1 — 1 шт. DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.4 — 1 шт. DisplayPort, HDMI Dual-link DVI-D Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack HDCP) HDMI HDMI (2 шт) HDMI (цифровой HDMI 1.4 HDMI 1.4: 2 HDMI 1.4 — 1 шт. HDMI 2.0 HDMI 2.0 (с HDCP 2.2): 2 HDMI 2.0 x 2 HDMI 2.0 x 3 HDMI 2.0 x2 HDMI 2.0/DisplayPort 1.2/Mini DisplayPort HDMI 2.0/DisplayPort 1.2/Thunderbolt HDMI x2 HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) HDMI/DisplayPort/VGA (D-Sub)/аудио стерео HDMI/VGA (D-Sub) HDMI HDMIх1 HDMIх2 Line-out MHL Mini Display Port: 1 Mini DisplayPort RJ-45 RS-232C (9 pin D-Sub) RS-232C (9 pin D-Sub) Вход Remote Control IR Thunderbolt 3 USB USB (видео) USB 2.0 x 1 USB 2.0х2 USB 2.0х4 USB 3.0 USB 3.0 -2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки) USB 3.0 Тип А: 4 USB 3.0 Тип В: 1 USB 3.0 — 4 шт. (2 шт. для быстрой зарядки) USB 3.0х2 USB 3.1 — 2 шт. (нисходящий поток USB Type C USB Type-C USB Type-C, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) USB верс. 3.0 (4 внизу / 2 вверху) USB верс. 3.1 (3 внизу / 1 вверху) USB-C USB-C 3.1 (1-го поколения) — 3 шт. (восходящий поток USB-А 3.1 Gen 1 VGA VGA (D-Sub) VGA (D-Sub)/аудио стерео VGA (D-sub) VGA (аналоговый) VGA,HDMI-in VGА Аудио разъем Line-out Аудиовход ПК Аудиовход ПК,Выход для наушников Аудиовход аналоговый 1 x 3.5 мм Аудиовход цифровой 3 x HDMI Аудиовыход Аудиовыход 3,5 мм: 1 Аудиовыход HDMI Аудиовыход аналоговый 1 x 3,5 мм Jack Видеовход цифровой 3 x HDMI Входной сигнал питания: 3-контактный разъем (IEC C14 / CEE22) Выход аудио цифровой 1 x SPDIF Выход для наушников Дистанционное управление Remote Control IR Композитный (RCA) Компонентный (RCA) Контрольный вход RS232 ЛВС 100 Мбит Поддержка HDCP Разъем для наушников аудио стерео аудиовход аудиовход ПК аудиовход миниджек 3.5 мм выход для наушников выход на наушники гнездо для наушников 3,5 мм. микрофон подача мощности до 60 Вт) разъем 3,5 мм для наушников разъем 3.5 мм для подключения наушников разъем 3.5 мм для подключения наушников разъем для наушников Стандарт крепления 100х100 VESA 200х200 VESA 400х200 VESA 400х400 VESA 75х75 VESA Тип Тип матрицы AH-IPS IPS MVA PLS TFT S-IPS TFT A-MVA TFT AH-IPS TFT IPS TFT MVA TFT Nano IPS TFT PLS TFT TN TFT VA TN+film VA VA TFT Угол обзора по вертикали 160° 165° 170° 176° 178° 50° 65° 90° Угол обзора по горизонтали 160° 170° 176° 178° 190° 50° 65° 90° Яркость 200 кд/м2 250 кд/м2 260 кд/м2 270 кд/м2 290 кд/м2 300 кд/м2 320 кд/м2 350 кд/м2 370 кд/м2 400 кд/м2 440 кд/м2 450 кд/м2 600 кд/м2 720 кд/м2