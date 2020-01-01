Патчи для глаз корейская косметика

Активные компоненты 24 каратное коллоидное золото 24-каратное золото 24К золото EGF Syn-ake аденозин аллантоин аллантоин,,, алмазная пудра аминокислоты берёзовый сок бета-глюкан бетаин витамин B3 витамин E витамин Е витамин С витаминный комплекс вытяжка дамасской розы вытяжка из листьев зеленого чая вытяжка из листьев зелёного чая гиалуроновая кислота гидрированное касторовое масло гидролат дамасской розы гидролизованный коллаген глицерин диоксид титана жемчужная пудра жемчужный порошок зеленый чай золото золото коллоидное касторовое масло керамиды кетон малины кетоны малины кипарисовая вода коллаген коллоидное Золото коллоидное золото комплекс водорослей комплекс целебных грибов кофеин коэнзим (Кофермент) Q10 коэнзим Q10 ледниковая вода лососевое масло мадекассосид масло мяты перечной масло ши маточное молочко минералы морской коллаген морской огурец муцин улитки муцин черной иберийской улитки муцин черной улитки натуральный экстракт акации сеяльской натуральный экстракт корня женьшеня ниацинамид огуречная сыворотка олигопептиды пантенол пептид SYN-AKE пептиды порошок жемчуга пудра ирландского мха пудра черного жемчуга пудра чёрного жемчуга розовая вода синтетический пептид Syn-Ake специальный комплекс из экстрактов водорослей спирулин улиточный муцин фитоплацента формула Caffeoyl Tripeptide-1 церамиды частицы золота черная икра черный жемчуг экстрагированные морские водоросли экстракт агавы экстракт акации экстракт алое вера экстракт алоэ экстракт алоэ вера экстракт алоэ вреа экстракт артемизии экстракт ацеролы экстракт баклажана экстракт бамбука экстракт белой шелковицы экстракт водорослей экстракт голубой агавы экстракт грейпфрута экстракт гриба чага экстракт древесного угля экстракт ежевики экстракт жемчуга экстракт женьшеня экстракт женьшеня (5,000ppm) экстракт зеленого чая экстракт зелёного чая экстракт золота экстракт икры экстракт икры лосося экстракт какао экстракт камелии экстракт камелии китайской экстракт камелии японской экстракт кипариса экстракт коричневых водорослей экстракт корня солодки экстракт корня шлемника экстракт красного вина экстракт красного женьшеня экстракт ламинарии экстракт ласточкина гнезда экстракт ласточкиного гнезда экстракт листьев барбадосского алоэ экстракт листьев зелёного чая экстракт листьев камелии экстракт листьев сосны болотной экстракт листьев японской полыни экстракт морских водорослей экстракт морской капусты экстракт мяты экстракт облепихи экстракт огуреца экстракт огурца экстракт полыни экстракт розы экстракт ромашки экстракт семян грейпфрута экстракт слизи улитки экстракт солодки экстракт сосны экстракт спирулины экстракт стеблей бамбука экстракт стебля бамбука экстракт тыквы экстракт улитки экстракт фрукта джунос экстракт хауттюйнии экстракт хауттюнии экстракт хвои североамериканской сосны экстракт центеллы азиатской экстракт цитруса юдзу экстракт цитрусов экстракт цитрусовых экстракт чайного дерева экстракт черники экстракт черного жемчуга экстракт черного морского огурца экстракт черного ореха экстракт черной смородины экстракт шлемника байкальского экстракт эвкалипта эластин эпидермальный фактор роста эпидермальный фактор роста (EGF) Возрастной диапазон без ограничений взрослая взрослый от 25 от 30 Коллекция 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch AYOUME Collagen & Haluronic Eye Patch AYOUME Gold & Black Pearl Eye Patch AYOUME Gold & Snail Eye Patch AYOUME Green Tea & Aloe Eye Patch AYOUME Swallows Nest Eye Patch AYOUME Syn-Ake Eye Patch Baviphat Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch BeauuGreen Collagen & Gold Hydrogel Eye Patch BeauuGreen Collagen & Gold Hydrogel Eye Patch 1pair BeauuGreen Sea Cucumber & Black Hydrogel Eye Patch BeauuGreen Sea Cucumber & Black Hydrogel Eye Patch 1pair Elizavecca Milky Piggy Hell Pore Gold Hyaluronic Acid Eye Patch Ellevon Esthetic House Gold & Snail Hydrogel Eye Patch Esthetic House Red Wine Hydrogel Eye Patch Esthetic House Silky Cocoon Hydrogel Eye Patch Esthetic House Syn-Ake Hydrogel Eye Patch Etude House Collagen Eye Patch Eyenlip Black Snail Slime Eye Patch Eyenlip Collagen Hydrogel Eye Patch Eyenlip Gold & Snail Eye Patch Eyenlip Hyaluronic Acid Hydrogel Eye Patch Eyenlip Salmon Oil & Peptide Hydrogel Eye Patch Eyenlip Salmon Oil Nutrition Eye Patch FarmStay 24K Gold & Peptide Solution Ampoule Eye Patch FarmStay Black Snail Hydrogel Eye Patch FarmStay DR-V8 Vitamin Hydrogel Eye Patch FarmStay Salmon Roe & Peptide Hydrogel Eye Patch FarmStay White Pearl Hydrogel Eye Patch IYOUB Hydrogel Eye Patch Black Pearl IYOUB Hydrogel Eye Patch Gold IYOUB Hydrogel Eye Patch Marine Collagen IYOUB Hydrogel Eye Patch Shea Butter J:ON Molecula Ultimate Hydrating Eye Patch Koelf Gold Royal Jelly Hydro Gel Eye Patch Koelf Pearl Shea Butter Hydro Gel Eye Patch Koelf Ruby Bulgarian Rose Hydro Gel Eye Patch L.SANIC Collagen Аnd Black Snail Premium Eye Patch L.SANIC Herbal Blue Agave Hydrogel Eye Patches L.SANIC Herbal Camellia Hydrogel Eye Patches L.SANIC Herbal Centella Asiatica Hydrogel Eye Patches L.SANIC Herbal Green Tea Hydrogel Eye Patches L.SANIC Hyaluronic Acid And Marine Complex Premium Eye Patch L.SANIC Peptides Аnd Red Ginseng Premium Eye Patch L.SANIC Snail Аnd 24K Gold Premium Eye Patch La Miso Hydrogel Eye MBeauty Gold Foil Wrapping Eye Mask MBeauty Holographic Gold Cucumber Eye Zone Mask MBeauty Holographic Silver Green Tea Eye Zone Mask MBeauty Silver Foil Wrapping Eye Mask Milatte Fashiony Black Pearl Gold Hydrogel Eye Patch Milatte Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch (Renewal) Milatte Fashiony Pearl Hydrogel Eye Patch Petitfee 98% Collagen & CoQ10 Hydrogel Eye Patch Petitfee Agave Cooling Hydrogel Eye Mask Petitfee B-Glucan Deep Firming Eye Petitfee Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch Petitfee Chamomile Lightening Hydrogel Eye Mask Petitfee Gold & EGF Eye & Spot Patch Petitfee Gold & EGF Premium Hydrogel Eye Patch Petitfee Gold & Snail Hydrogel Eye Patch Petitfee Gold Hydrogel Eye Patch Petitfee Pink Vita Brightening Eye Mask Secret Key Gold Premium First Eye Patch Secret Key Gold Racoony Hydrogel Eye&Spot Patch Secret Key Marine Racoony Hydrogel Eye Multi Patch Secret Key Pink Racoony Hydro-Gel Eye & Cheek Patch Secret Skin Cooling Mimi Hydrogel Eye Patch Secret Skin Gold Mimi Hydrogel Eye Patch Secret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch The Skin House Black Pearl Peptide Patch The Skin House Wrinkle Golden Snail EGF Patch Village 11 Factory Smilling Eye Patch Не содержит Объем, мл 1 пара 1.4 г 10x12 г 15 мл 2,8 г 2x4 г 4 г 4 пары 16 60 шт 60 шт. 60x1.4 г 70 мл 90 г 90 мл 90 шт Применение 1. Используйте в качестве завершающего этапа ухода за кожей. Нанесите маски на область нижнего века. Снимите через 20-30 минут. Похлопывающими движениями распределите остатки эссенции. 2. Растворите использованные маски в очищенной воде. Используйте получ а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок. а оставшуюся сыворотку аккуратно втереть в кожу а оставшуюся сыворотку вотрите в кожу а оставшуюся эссенцию аккуратно вбейте в кожу подушечками пальцев а остатки жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки а остатки средства распределить мягкими движениями а остатки средства распределить мягкими движениями по коже а остатки сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект а остатки целебной жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки а остатки целебной сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект а остатки эссенции аккуратно распределите по коже и дайте полностью впитаться а остатки эссенции мягко вбейте в кожу подушечками пальцев до полного впитывания. а остатки эссенции мягко вмассировать в кожу а остатки эссенции распределить по коже аккуратно разместить их под глазом в случае возникновения раздражения прекратите использование вскрыть упаковку и извлечь патчи дать остаткам эссенции впитаться в кожу добиться плотного прилегания. Круглые патчи можно клеить на носогубные складки добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать вечером добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать утром. Избегать попадания в глаза достать лопаточкой патчи затем патчи снять затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства затем снять затем снять. Остатки сыворотки мягкими движениями вбить в кожу вокруг глаз. Использовать так часто извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на заранее очищенную кожу нижнего века. Через полчаса отклейте маску извлеките патчи при помощи лопаточки. После умывания наложите патчи на необходимые участки кожи. Подождите 20-30 минут и снимите патчи. Оставшуюся эссенцию не смывайте извлеките патчи с помощью лопатки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев. извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев извлечь пару патчей из упаковки. Расположить пластины на поверхности предварительно очищенной кожи век. Оставить на 20-30 минут. Снять патчи и аккуратно вбить остатки ухаживающей эссенции из упаковки как это необходимо. Можно наносить на носогубные складки и на лицо легкими похлопывающими движениями добиться плотного прилегания Через 20-30 минут аккуратно удалить лопаткой извлечь несколько патчей из контейнера лопаточкой достать патчи лопаточкой достать полукруглые патчи на заранее очищенную и тонизированную кожу нижнего века нанести патчи и оставить на полчаса. По истечению времени патчи снять на носогубные складки и шею. на очищенную и сухую кожу приложить патчи и оставить их на 20-30 минут на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи и плотно прижать их. Через 30-40 минут патчи снять и дождаться полного впитывания эссенции. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добиться их плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снять и оставить остатки эссенции на коже до полного впитывания. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике на очищенную кожу под глазами приложить патчи на переносицу и другие части лица. Через 20-30 минут удалите наложите. Подождите 20-30 мин. Снимите нанесите маску на очищенную кожу области глаз нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Разгладьте пальцами нанесите патчи на очищенную кожу в области глаз острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добейтесь плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снимите нанесите патчи на очищенную область под глаза и на лицо. Удалите через 20-30 минут нанести патчи на очищенную кожу области глаз нанести патчи на очищенную кожу под глазами например не перемещайте его из стороны в сторону. 4. После удаления патча на коже может остаться немного гиалуроновой кислоты. Аккуратно очистите кожу или смойте остаток водой. Важно! Применяйте патчи на ночь и но и другие участки лица но и на другие участки лица нуждающиеся в особом уходе нуждающиеся в особом уходе. оставить на 15-20 минут оставшуюся эссенцию распределите по коже лица. остатки средства аккуратно вбить кончиками пальцев остатки средства мягко вбить кожу кончиками пальцев остатки эссенции аккуратно вмассировать осторожно снимите белую защитную пленку. Старайтесь не прикасаться к микроиголочкам. 2. Расположите патч в нужной области лица и аккуратно прижмите его. После наложения очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки при помощи пинцета и наклейте на нижнее веко. Оставьте на полчаса очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса снимите очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса удалите средство очистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его очистите кожу тонером очистить кожу и протереть ее тоником Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице очистить кожу и протереть её тоником. Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера. Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз. Через 20-30 минут аккуратно удалить патч нельзя снимать и прикладывать заново. 3. Нажмите на центр патча пальцами несколько раз. Когда Вы прикладываете патч к коже патчи прикладывают на очищенную кожу на 25-30 минут (после снятия оставшуюся эссенцию необходимо вбить в кожу кончиками пальцев) патчи приложить к области нижнего века плотно прижав. Через 30-40 минут патчи снять плотно прижать и оставить на 20-30 минут. Затем патчи снять плотно прижать их и оставить на 20-30 минут плотно прижать к коже плотно прижать к коже. Через 30-40 минут патчи снять плотно прижмите к коже и оставьте на 20-30 мин. плотно прижмите коже и оставьте на 30-40 минут. После распределите остатки жидкости по коже подходят для ежедневного применения позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи и кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 минут. Допустимо хранить упаковку в холодильнике. позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 мин. Для особенно мощного противоотечного эффекта используйте охлажденные патчи и храните упаковку в холодильнике. после чего патчи снять после чего удалите маску похлопывающими движениями добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут удалить патчи предварительно положите патчи в холодильник на 10 минут при необходимости. приложите патчи на кожу под глазами. Оставьте для воздействия на 20-30 минут. Снимите по истечении указанного времени и мягко помассируйте кожу до полного впитывания эссенции приложите патчи на очищенную кожу области под глазами. Оставьте на 20-40 минут. Уберите приложите патчи на чистую сухую кожу под глазами и оставьте на 20-30 минут. Затем удалите приложить на кожу патчи и оставить на 20-40 минут приложить патчи к коже приложить патчи на очищенную кожу под глазами разместить на коже у зоны вокруг разместить на коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице разместить на предварительно очищенной коже под глазами максимально близко к ресничному краю острым кончиком к переносице распределите по лицу при помощи легких похлопываний и дайте впитаться. снимите прозрачную пленку и приложите на зону вокруг глаз. Через 20-30 минут удалите маску удалить через 15 мин через 30-40 минут патчи снять чтобы выпустить пузырьки воздуха. Через 30 минут снимите патчи Страна бренда Тип кожи возрастная вокруг глаз вокруг глаз, все типы все типы кожи для всех типов жирная зрелая комбинированная нормальная проблемная сухая увядающая, чувствительная Тип средства Эффект от использования антивозрастной антиоксидантный балансирующий витаминизирующий восстанавливающий восстанавливающий,питательный выравнивающий защищающий лимфодренажный лифтинговый обновляющий общеукрепляющий оздоравливающий омолаживающий освежающий осветляющий от кругов под глазами от отеков охлаждение очищающий питание питающий подтягивающий пожтягивающий поросуживающий противовоспалительный противоотечный разглаживающий расслабление регенерирующий смягчающий смягчение стимулирующий тонизирующий тёмные круги увалажняющий увлажняющий укрепляющий укрепляющий, успокаиваюий успокаивающий ухаживающий