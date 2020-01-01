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Мясорубки BBK

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  • Максимальная мощность
  • Мощность при блокировке вала
  • Максимальная производительность, л/мин
  • Система реверса
  • Защита двигателя от перегрузки
  • Максимальное время непрерывной работы
  • Мытье в посудомоечной машине
  • Материал корпуса
  • Материал лотка
  • Длина сетевого шнура
  • Соковыжималка
  • Насадки
  • Функции и особенности
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Мясорубки BBK

Мясорубки

🐱 Интернет-магазин КотоФото.ру:

  • Мясорубки BBK - ассортимент из 10 товаров всегда в наличии;
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