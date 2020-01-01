Люстры на штанге

Тип светильника Стиль арт-деко восточный гламур кантри классика кованые ковка лофт модерн паук прованс ретро флористика хай-тек хайтек хрусталь хрустальный Количество ламп 1 2 3 4 5+1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 26 27 28 36 40 45 60 Тип цоколя 2G11 E14 E14/G9 E27 G4 G9 GU10 LED LED 15Вт 3000 К LED/E14 Е14 Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 0.5 3 4.5 5 6 6.5 7 8 9 9.6 10 12 13 15 18 20 22 23 24 25 28 28.5 29 30 32 33 35 36 38 39 40 42 44 48 48+32 50 53.9 54.6 56 60+3 60 65 70 75 78 80 90 100 106 117 145 160 Цвет каркаса античная бронза бежевый бежевый муар бежевый с золотом бежевый/золото бежевый/серебро бежевый/хром белый белый глянец белый матовый белый/золото белый/золотой белый/золотой патиной белый/серебро белый/хром бронза бронза/черный графит графит/черный зеленый золото золото/белый золото/оранжевый золото/серебро золото/черный золотой коричневый коричневый матовый коричневый матовый с золотом кофе красный красный/черный латунь латунь/белый латунь/черный матовый никель медь мультиколор никель розовый серебро серебро/античная медь серебро/белый серебро/черный серый хром хром/белый хром/красный хром/прозрачный хром/серебро хром/черный черный черный матовый черный с бронзой черный хром черный/золотистый черный/золото черный/золотой черный/серебро черный/хром Материал основания Материал плафона/абажура ПВХ ПВХ/текстиль акрил акрил/металл акрил/силикон акрил/текстиль дерево картон металл металл/акрил металл/пластик металл/стекло металл/хрусталь органза пластик полимер силикон стекло стекло/мдф стекло/металл текстиль текстиль/акрил текстиль/хрусталь ткань хрусталь Высота, см 3 6.9 7.5 10 10.5 11.8 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31.5 32 32.4 32.5 33 34 35 35.5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69.5 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85.4 86 87 88 89 89.5 90 91 92 93 94 95 96 96.5 97 98 99 100 101 101.5 102 102.5 103 103.1 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 121.5 122 123 124 125 126 127 128 130 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 145 146 147 147.5 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 162 162.5 164 165 166 167 168 170 171 172 173.5 175 177 180 181 182 186 188 190 194 195 197 198 200 203 210 215 216 220 223 225 226 227 230 232 235 236 237 238.5 240 244 245 250 252 260 261 262 270 275 282 285 285.5 288 300 365 550 Длина, см 4 5 5.4 5.5 5.6 5.8 6 6.8 7.9 8 9 10 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.3 17 17.5 18 19 20 20.5 21 21.5 22 23 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35 36 37 38 38.5 39 39.5 40 41 42 42.5 43 44 45 46 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 52 53 53.5 54 55 55.5 56 57 58 59 60 61 61.4 62 63 63.5 64 65 66 67 68 69 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 74 74.5 75 75.5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84.5 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 100 101 103 104 105 107 109 110 112 115 120 122 123 123.5 135 140 152 170 182 400 450 Декоративные элементы ангелы бантики барельеф бокалы веревка веревки ветки виньетки графин кольца лепестки листики листья паук пауки подвески птички рога свечи сетка столовые приборы цветы цепи чайники чашки шарики ягоды Форма звезда каскад квадрат кольца конус круг куб линейная нестандартная овал паук пирамида полусфера прямоугольник трапеция треугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый бежевый/золото белый белый матовый белый/бежевый белый/золото белый/золотой белый/коричневый белый/красный белый/прозрачный белый/серебро белый/хром белый/черный бронза бронза/черный голубой графит графит/белый дымчатый желтый зеленый золотистый золото золото/белый золото/прозрачный золото/черный коричневый красный кремовый латунь матовый никель медь медь/серебро мультиколор никель оранжевый прозрачный прозрачный/серый прозрачный/хром розовый серебро серебро/белый серый серый/хром синий хром хром/черный черный черный матовый черный/золото черный/золотой черный/хром