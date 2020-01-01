Круглые люстры

Тип светильника бра настенный планка подвес потолочные потолочный скоба Стиль арт-деко восточный гламур кантри классика кованые ковка лофт модерн паук прованс ретро рустика современный флористика хай-тек хайтек хрусталь хрустальный Количество ламп 1 2 3 4 5+1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 24 26 27 28 32 36 45 60 450 Тип цоколя 2G11 E14 E14/G9 E14/LED E27 G4 G5.3 G53 G9 GU10 LED LED 15Вт 3000 К LED/E14 LED/E27 Е14 Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 0.5 3 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.33 8.8 9 10 12 12.92 13 15 18 18.33 20 21 22 23 24 25 27 28 28.5 30 33 35 36 38 39 40 42 44 48 50 53 53.9 60 Вт 60 60+3 63 64 65 70 72 75 78 80 90 96 100 110 117 118 130 140 145 160 170 178 180 230 Цвет каркаса V3454/3PL античная бронза бежевый бежевый муар бежевый с золотом бежевый/золото бежевый/серебро бежевый/хром белый белый глянец белый дуб белый матовый белый матовый с золотом белый/золото белый/золотой белый/золотой патиной белый/серебро белый/хром бронза бронза/черный графит графит/черный зеленый зеркальный золото золото/бежевый золото/голубой золото/кремовый золото/оранжевый золото/прозрачный золото/пурпурный золото/серебро золото/хром золото/черный золотой коричневый коричневый матовый коричневый матовый с золотом коричневый/бронза коричневый/хром кофе красный красный/черный кремовый с золотом латунь латунь/черный медный медь мультиколор никель прозрачный розовый серебро серебро/белый серебро/черный серебряный/черный серый хром хром/белый хром/бронза хром/коричневый хром/красный хром/прозрачный хром/серебро хром/серебряный хром/черный черный черный матовый черный хром черный/бронза черный/золотистый черный/золото черный/золотой черный/серебро шоколад Материал основания акрил/металл дерево/металл канат/металл керамика/металл керамика/металл/хрусталь латунь латунь/литье латунь/стекло металл металл гальванизированный металл крашеный металл/нержавеющая сталь металл/полимер/стекло металл/полимер/хрусталь металл/полимерный материал металл/сплав алюминия металл/стекло металл/стекло/полимерный материал металл/стекло/хрусталь металл/фарфор металл/хрусталь пластик текстиль/металл Материал плафона/абажура ПВХ ПВХ/текстиль акрил акрил/металл акрил/стекло гипс дерево керамика металл металл крашенный/пластик металл крашеный металл крашеный/дерево металл крашеный/пластик металл/пластик металл/стекло металл/хрусталь органза пластик полимер стекло стекло/металл текстиль текстиль/акрил текстиль/хрусталь ткань хрусталь Высота, см 3 4 5 5.7 6 6.9 7 7.5 8 8.5 8.8 9 9.5 10 10.5 11 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 16.5 17 18 18.5 19 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5 26 27 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 32.4 32.5 33 34 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 51.5 52 52.5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85.4 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96.5 97 98 99 100 101 101.5 102 102.5 103 103.1 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 127 129 130 132 133 134 135 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 153 154 155 156 158 160 162.5 164 166 171 175 177 178 180 182 188 190 194 195 198 200 210 215 216 220 223 225 226 227 230 232 236 237 238.5 240 245 250 252 260 261 282 288 292 300 312 550 Длина, см 3.5 4 5 5.4 5.5 5.6 5.8 6 7.9 8 9 10 11 11.5 12 13 13.5 14 15 16 16.3 17 17.5 18 19 19.5 20 21 21.5 22 23 24 25 25.5 26 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 36 37 38 39 39.5 40 41 42 43 44 45 46 47 47.5 48 48.5 49 50 51 51.5 52 53 53.5 54 55 56 57 58 59 60 61 61.4 61.5 62 63 63.5 64 65 66 67 68 69 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 74 74.5 75 75.5 76 77 78 79 79.5 80 81 82 83 84 84.5 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 100 101 104 109 110 450 Декоративные элементы ангелы бабочки бантики барельеф бокалы веревка веревки ветки/лепестки/подвески ветки/лепестки/цветы виньетки виньетки/свечи виньетси графин лепестки лепестки/ветки листики листья луковицы пауки подвески птички рога свечи сетка столовые приборы цветы цепи чайники чашки шарики штурвал эльфы ягоды Форма Цвет плафона бежевый бежевый/белый бежевый/золото белый белый/золото белый/красный белый/медь белый/прозрачный белый/серебро белый/серый белый/синий белый/хром белый/черный бронза бронза/белый бронза/серебро бронза/черный голубой графит графит/белый дымчатый желтый зеленый золотистый золото золото/прозрачный золото/черный золотой коричневый красный кремовый латунь медь мультиколор оранжевый прозрачный прозрачный/бежевый прозрачный/серый прозрачный/фактурный прозрачный/хром розовый серебро серый серый/хром синий хром черный черный матовый черный/золото черный/хром шоколад