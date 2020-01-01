Люстры в современном стиле

Тип светильника настенный планка подвес потолочный Стиль Количество ламп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 27 Тип цоколя E14 E27 E27/E27 LED G4 G9 GU10 LED Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 3 4.2 4.5 5 6.5 7 8 9 10 12 13 15 18 20 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 35 36 39 40 40/15 42 44 45 48 48+32 50 53.9 54 54.6 56 60 60 Вт 63 65 70 80 90 100 106 110 145 160 170 285 Цвет каркаса белый белый дуб белый матовый белый/золотой белый/латунь белый/серебро белый/хром бронза бронза/черный графит/черный золото золото/серебро золото/хром золото/черный коричневый кофе красный/белый красный/черный латунь латунь/белый латунь/черный матовая бронза/ никель медь никель серебро серебро/античная медь серебро/белый серый хром хром/красный хром/черный черный черный матовый черный/золотой Материал основания канат/металл металл металл гальванизированный металл крашеный металл/акрил металл/силикон текстиль/металл Материал плафона/абажура акрил акрил/дерево акрил/металл акрил/силикон акрил/стекло дерево металл металл крашенный/пластик металл крашеный металл крашеный/пластик металл/акрил металл/пластик пластик силикон стекло стекло/металл текстиль хрусталь Высота, см 2 3 3.5 5 6 8 9 10 10.5 12 12.5 13.5 14 15 16 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 24 24.5 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 40 42 43 44 45 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 89.5 90 91 92 93 94 95 96 98 100 101 102 103 103.1 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121.5 122 123 124 125 127 128 129 130 132 133 134 140 141 142 143 144 145 146 147.5 150 152 154 160 162 162.5 167 170 172 177 200 215 216 220 223 230 232 235 236 237 240 244 260 270 Длина, см 3.5 4 5 5.4 5.5 5.6 5.8 6 8 9 10 10.5 11 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 17 18 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 23 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 30 31 32 33 33.5 34 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 43 43.5 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61.5 62 63 63.5 64 65 66 67 68 68.5 70 72 73 74 75 76 78 79 79.5 80 82 83 84 86 87 88 90 92 94 98 100 103 105 110 115 120 123.5 125 126 135 140 160 170 180 400 Декоративные элементы веревка веревки подвески свечи сетка цепи Форма звезда каскад квадрат кольца конус круг куб линейная нестандартная овал паук пирамида полусфера прямоугольник трапеция треугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый белый белый матовый белый/бежевый белый/золото белый/золотой белый/серебро белый/хром белый/черный бронза бронза/черный графит графит/белый дымчатый золотистый золото золото/черный золотой/белый коричневый кремовый медь медь/серебро мультиколор никель прозрачный серебро серебро/белый серый хром черный черный матовый черный/золотой