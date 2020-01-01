Пенки для умывания Eyenlip

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мл 180 г 180 мл 20 г 200 200 мл 210 г 27.2 мл 30 г 300 мл 6 г 60 мл 8 мл 500 Не содержит без ALES без PEG без SLES без ароматизаторов без красителей без минеральных масел без мыла без парабена без парабенов без парафина и восков без пропилен гликоля без силикона без спирта без сульфатов без сульфтов без фталата без щелочи без этаноламина Активные компоненты 24-каратное золото AHA - кислоты AHA кислоты BHA - кислоты BHA кислоты BHA-кислота Oriental Beauty Fruits Newplex PHA - кислоты PHA кислоты Parcerine и термальная вода Авен Гипоаллергенная очищающая основа Лактулоза Пантенол аденозин азулен аллантоин аминокислоты шелка бамбуковый уголь белая глина бетаин биофенс биофлавоноиды бисаболол витамин A витамин B3 витамин B5 витамин C витамин E витамин Е витамин С витаминный комплекс газированная вода гиалоурановая кислота гиалуроновая кислота гиалуроновая кислоты гидрогенизированное касторовое масло гидролизованный коллаген гинкго билоба глицерин гранат гранулы конняку древесный уголь 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