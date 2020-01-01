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25 мл 25 мл + 2x2 мл 25+2+2 мл 250 мл 26 мл 27 г 27 мл 28 г 28 мл 3 г 3+25 мл 30 г 30 мл 30 шт 30 шт. 300 мл 31 г 32 г 33 г 33 мл 3x7 г 3x7 мл 40 г 43 г 450 г 5 мл 5 шт. 5х25 г 40 50 50 г 50 мл 55 60 г 60 мл 60 шт 60 шт. 65 г 65 мл 7 шт 75 мл 7x25 мл 8 шт. 75 80 г 80 мл 80 100 150 180 250 300 550 700 г Не содержит без ароматизаторов без консервантов без красителей без красителей без парабенов без минеральных масел без отдушек без парабенов без пропилен гликоля без силикона без спирта без сульфатов без щелочи без этаноламина Активные компоненты 10 видов экстракта семян 24-к золото 24-каратное золото 3 вида гиалуроновой кислоты и 7 растительных экстрактов: алоэ 3 вида плаценты 7 растительных экстрактов Av?ne термальная вода BG CM-глюкан EGF Furcellaria Lumbricalis) H2CR MultiEx BSASM Plus Plant extract (запатентованный комплекс) PG TRP-Регулин ® lipoaminoacids (комплекс) АНА кислоты АНА-кислоты АНА-кислоты: винная Аллантоин Альфа-глюкан олигосахарид Бетаин ВНА кислоты Витамин Е Гиалуроновая кислота Глюкан-биополимеры из маниока и коллоидной овсянки Голубая и белая глина (каолин) Д-Пантенол Д-пантенол (витамин В5) Инулин Коллаген Коллаген и эластин. Лицитин Масла Авокадо Масло Карите Масло виноградной косточки. СО2 Соевое масло Термальная вода La Roche-Posay Фитокомплекс (хвощ Хроносферы NCTF Эфирное масло лаванды. 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