Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Костюм Д/С Рыбак-3 Пк, Лес 52-54/182-188 Лес Р 52-54/182-188

Артикул: 97410
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
3 528 руб. 
Купить
+ 86 КэтКоинов
Артикул: 97410
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNoname
Тип товара
Размер52-54/182-188

Костюм Д/С "Рыбак-3" - качественный, прочный, демисезонный. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Особенности:

  • Куртка с капюшоном, имеет 4 внешних кармана на молнии, 2 накладных на липучке и 1 внутренний на липучке.
  • Имеет утяжку на поясе, на рукавах есть манжеты на резинке.
  • Застегивается на молнию, которая маскируется бортом на липучке.
  • Полукомбинезон с подтяжками на двухзамковой застежке-молнии, имеет 2 набедренных кармана на молнии.
  • Костюм рассчитан на осеннее-весенний сезон.

Материал: верх - не продуваемая мембранная ткань (Твил мембрана), подкладка - флис.
Рекомендуемый температурный режим: -5°С...+10°С.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Костюм Д/С Рыбак-3 Пк, Лес 52-54/182-188 Лес Р 52-54/182-188 - стоимость товара 3528 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...