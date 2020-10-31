Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Neoline
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|да
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|да
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Диагональ экрана, дюйм
|2
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Угол обзора
|135°
|Комплектация
|видеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, упаковка
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|7.3
|Высота, см
|4.6
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв