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Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров

Артикул: 96503
  • Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - фото 1
  • Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - фото 2
  • Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - фото 3
Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - фото 1
Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - фото 2
Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - фото 3
6 850 руб. 
Купить
+ 178 КэтКоинов
Артикул: 96503
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараЯщик
Габаритные размеры, см47х27,9х21,6
Материалпластик
Дополнительнозамок на латунной петле
ОсобенностиПрочная и эргономичная ручка

Описание

GUIDE SERIES™ MAGNUM BOX 1444-02

• 44 Magnum

• Четырехуровневая система

• На дне большое отделение для крупных предметов и блоков для спиннербейтов

• Под верхним отделением - уникальный промежуточный уровень со своей крышкой

• Под верхней дымчатой крышкой DuraView™ - большое отделение с разделителями

• Толстая рукоятка для удобства транспортировки

• Цвет: графитовый/песочный

• 470х279х216мм



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Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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