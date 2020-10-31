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Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок

Артикул: 96490
  • Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - фото 1
  • Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - фото 2
  • Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - фото 3
Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - фото 1
Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - фото 2
Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - фото 3
6 850 руб. 
7 250 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 96490
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараЯщик
Габаритные размеры, см51х32х32
Материалпластик
ДополнительноТри надежных замка 
Особенностиможно использовать вместо стульчика

Описание

Ящик с 3х уровневой системой хранения приманок

HYBRID HIP TRAY BOX 723300

• Откидывающаяся передняя крышка

• Съемный лоток, позволяющий хранить коробки StowAway

• Две встроенных в крышку области хранения

• Два дополнительных отделения в крышке

• Три надежных замка

• Большое отделение для хранения приманок

• Цвет: бежевый/зеленый

• 51х32х32 см



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Самовывоз невозможен
Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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