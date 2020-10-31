Станок заточной Kolner KBG 200/370 М

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kolner
|Тип товара
|Станок заточной
|Вес, кг
|11.5
|Габариты (ШхВхГ)
|200 мм
|Диаметр диска
|16/32 мм
|Длина сетевого кабеля
|2 м
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|два заточных круга, установленных на станке, защитные экраны с фиксирующими винтами 2 шт., адаптеры 32 мм(2 шт.)
|Мощность
|370 Вт
|Скорость вращения
|2950 об/мин
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