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Аппарат для сварки пластиковых труб Калибр СВА-1000Т

Артикул: 93549
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Калибр СВА-1000Т - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Калибр СВА-1000Т - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Калибр СВА-1000Т - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Калибр СВА-1000Т - фото 2
2 960 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 93549
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКалибр
Тип товараАппарат для сварки
Макс. диаметр трубы3.2 см
Макс. температура300
Мин. диаметр трубы1.6 см
Тип сварочной насадкиколодочные
Форма нагревателяцилиндрическая
Мощность1000
Насадки в комплекте4
Типраструбная
Ручной сварочный аппарат для сварки враструб полипропиленовых труб и фитингов небольших диаметров. Аппарат подходит как для опытных мастеров, так и для новичков, не требует специального оборудования для проведения ручной сварки.


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Самовывоз невозможен
Аппарат для сварки пластиковых труб Калибр СВА-1000Т - по цене 2960 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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