Фрезер Диолд МЭФ-1,25

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Диолд
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Подключение пылесоса
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|86 дБ
|Глубина фрезирования
|40 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|32000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|1000
|В кейсе
|да
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянной скорости
|нет
|Регулировка скорости
|нет
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|1250
|Длина, см
|32
|Ширина, см
|27
|Высота, см
|29
|Вес, кг
|3
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