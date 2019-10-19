Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2

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|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Безударная дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|24 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1 мм
|Макс. диаметр патрона
|10 мм
|Макс. диаметр сверления дерева
|20 мм
|Макс. диаметр сверления металла
|10 мм
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|да
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Длина, см
|18.5
|Ширина, см
|5
|Высота, см
|19.5
|Вес, кг
|1.1
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19.10.2019
Легкий, ухватистый, хороший момент для 10 вольтового Аккума и 2 скорости.
Кстати у деволтов как правило самые высокие макс обороты при сверлении.
2 акб в комплекте,
быстрая зарядка по сравнению с никель кадмиевыми акб.
Небольшие люфты по всей тушке начиная с патрона и кончая редуктором .
Недостатки:
Ставлю твёрдую четверку не потому что шурик плох а потому как мой предыдущий деволт из младших линеек на 12 в был точкой отсчёта .
И он до сих пор жив и пережил пару комплектов никелькадмиевых акб.
Комментарий:
Хороший легкий двухскоростной шуруповёрт с тормозом шпинделя ( это важно)
Хорошим моментом и эргономикой.
Для дома дачи и хобби более чем.
Если каждый день нужен шуруповёрт по работе купите более тяжелую серию того же или другого производителя .