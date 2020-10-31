Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый

Портативный переносной биотуалет Thetford porta potti qube 365 со смывом чистой водой, не требующий подсоединения к системе канализации и водоснабжения. Биотуалет компании Thetford - это отличный способ сделать свой отдых на даче более комфортным.

Эти биотуалеты отличаются компактностью, небольшим весом и стильным дизайном, а легкость в очистке и простота в эксплуатации позволяет использовать его как взрослым, так и детям.

Биотуалет Porta Potti состоит из двух секций, верхняя часть которой представляет собой комбинированную систему смывного бачка, бъёмом 15 литров, и унитаза со съемным сидением и крышкой, а нижняя часть представляет собой бачок для стоков (объём - 21 литр). Эти две части легко соединяются и разъединяются между собой с помощью рычага на задней части туалета.

Для функционирования биотуалета необходимо использовать специальные жидкости, которые предотвращают появление неприятного запаха, подавляют образование газов и поддерживают чистоту в нижнем бачке биотуалета.

Биотуалет Porta Potti Qube является новой усовершенствованной моделью в линии биотуалетов Porta Potti, обладающая не только компактными размерами, но и стильным дизайном.

Смыв осуществляется при помощи поршневого насоса.

Модель оснащена индикатором наполнения сливного бака.