Подгузники Goo.N S (4-8 кг) 84 шт.

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Goo.N
|Тип товара
|Подгузники
|Возраст
|от 2 до 6 мес.
|Страна бренда
|Япония
|Вес ребенка
|4-8 кг
|Количество в пачке
|84 шт.
|Пол
|для мальчика и девочки
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