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Лейка 3 режимная Iddis A11031

Артикул: 89035
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
820 руб. 
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Артикул: 89035
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Hand Shower
filter_noneТовар входит в коллекцию Hand Shower

Коллекция Hand Shower

БрендIddis
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки80 мм
Кол-во режимов лейки3
Переключение режимовповоротное
Вес, кг0.25
Высота, см3.4
Длина, см21.9
МатериалABS-пластик
Стильсовременный
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см8
Душевая лейка. Количество режимов лейки 3 (Rain. Massage. Rain&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;Massage). Система легкой очистки Easy Clean.


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Лейка 3 режимная Iddis A11031 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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