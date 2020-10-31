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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Iddis Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08

Артикул: 88987
  • Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - фото 1
  • Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - фото 2
  • Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - фото 3
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - фото 1
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - фото 2
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - фото 3
8 260 руб. 
Купить
+ 229 КэтКоинов
Артикул: 88987
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в рассрочку от 345 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Torr
filter_noneТовар входит в коллекцию Torr

Коллекция Torr

БрендIddis
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива110 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Высота излива104 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см22.5
Ширина, см18.5
Высота, см16.5
Вес, кг3

Видеообзор на Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08

Видеообзор Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08
 


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Самовывоз невозможен
Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Iddis Torr TORSB00i08 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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