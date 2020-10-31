Смеситель для ванны с длинным изливом Milardo Davis DAVSBLCM10

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Milardo
|Тип товара
|Смесители для ванны
|Аэратор в комплекте
|есть
|Кол-во монтажных отверстий
|2
|Форма излива
|традиционная
|Удлинненый излив
|да
|Термостат
|нет
|Поворотный излив
|да
|Переключатель на фильтр
|нет
|Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
|нет
|Монтаж
|настенный
|Запорный клапан
|керамический картридж
|Длина излива
|350 мм
|Держатель для душа в комплекте
|есть
|Выдвижной излив
|нет
|Встраиваемый
|нет
|Эко-режим
|нет
|Материал корпуса
|латунь
|Ручной душ (лейка) в комплекте
|есть
|Страна бренда
|Россия
|Тип управления
|однорычажный
|Длина, см
|38
|Ширина, см
|18
|Высота, см
|9.5
|Вес, кг
|1.78
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