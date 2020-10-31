Мойка для кухни Granucryl Iddis Kitchen G K09S621i87

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мойка для кухни
|Материал
|гранитная крошка, акрил
|Отверстие для смесителя
|есть
|Клапан-автомат
|да
|Кол-во основных чаш
|1
|Коландер в комплекте
|нет
|Корзина для посуды в комплекте
|нет
|Расположение крыла
|слева
|Установка
|врезная
|Форма
|овал
|С крылом
|да
|Угловая
|нет
|Глубина чаши
|210 мм
|Цвет
|сафари
|Разделочная доска в комплекте
|нет
|Страна бренда
|Россия
|Длина, см
|62
|Ширина, см
|50
|Высота, см
|21
|Вес, кг
|12.5
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