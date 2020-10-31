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Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87

Артикул: 87969
  • Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 1
  • Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 2
Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 1
Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 2
11 660 руб. 
19 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 87969
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БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Материалгранитная крошка, акрил
Отверстие для смесителяесть
Кол-во основных чаш1
Расположение крыласправа
Коландер в комплектенет
Корзина для посуды в комплектенет
Кол-во дополнительных чаш1
Клапан-автоматда
Установкаврезная
Формапрямоугольник
С крыломда
Угловаянет
Цветсерый
Разделочная доска в комплектенет
Глубина чаши210 мм
Страна бренда Россия
Длина, см78
Ширина, см50
Высота, см21
Вес, кг20
Гранитная мойка Iddis Vane G V17G785I87 granucryl (780*500) цвет серый, 1 1/2 чаши


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