Душевой гарнитур Iddis TSH1501

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевой гарнитур
|Душевая штанга (стойка)
|да
|Наличие мыльницы
|да
|Наличие полочки
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Диаметр ручного душа
|8 см
|Кол-во режимов ручного душа
|3
|Высота душевой штанги
|60.1 см
|Длина душевого шланга
|150 см
|Страна бренда
|Россия
|Цвет
|хром
|Вес, кг
|1.3
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29.07.2020
Удобно
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Вроде бы, мелочь такая, а мыться стало гораздо удобнее. По качеству нарекний нет, но я и не особо разбираюсь. Вроде, грязь не собирает. Мастер потратил на установку меньше десяти минут.