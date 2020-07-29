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Душевой гарнитур Iddis TSH1501

(1)
Артикул: 87933
  • Душевой гарнитур Iddis TSH1501 - фото 1
  • Душевой гарнитур Iddis TSH1501 - фото 2
Душевой гарнитур Iddis TSH1501 - фото 1
Душевой гарнитур Iddis TSH1501 - фото 2
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 87933
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Коллекция Shower Set
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Set

Коллекция Shower Set

БрендIddis
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницыда
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа8 см
Кол-во режимов ручного душа3
Высота душевой штанги60.1 см
Длина душевого шланга150 см
Страна бренда Россия
Цветхром
Вес, кг1.3
Гарнитур выполнен из современных, качественных, износостойких и не подверженных коррозии материалов. Отлично вписывается в интерьер современной ванной комнаты или душевой кабинки. Система double lock, система twist-free


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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29.07.2020
Достоинства:
Удобно

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Вроде бы, мелочь такая, а мыться стало гораздо удобнее. По качеству нарекний нет, но я и не особо разбираюсь. Вроде, грязь не собирает. Мастер потратил на установку меньше десяти минут.

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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