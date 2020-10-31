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Жилет сигнальный взрослый, SM-016, Оранжевый, 52-54

Артикул: 86885
Жилет сигнальный SM 00013494 (50/54)
490 руб. 
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Артикул: 86885
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет сигнальный
Наличие кармановнет
Тип застежкилипучка
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
Размер50/54
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет сигнальный SM 00013494 (50/54) используется дорожными рабочими, строителями, работниками жилищно-коммунальных служб. Яркая расцветка позволяет заметить человека на большом расстоянии, светоотражающие полосы обозначают нахождение человека в темноте. Жилет выполнен из качественного, прочного материала.

Особенности:

  • Выполнен из качественного полиэстера (Oxford 210);
  • Два ряда светоотражающей ленты;
  • Яркая расцветка;
  • Застегивается на липучки.

Комплектация:

  • Жилет сигнальный SM 00013494 (50/54);
  • Упаковка.


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Жилет сигнальный взрослый, SM-016, Оранжевый, 52-54 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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