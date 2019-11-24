Массажер для ног Gezatone Amg715

Если Вы чувствуете тяжесть и напряжение в ногах, Ваши ноги болят и отекают от долгого хождения или высоких каблуков, массажер для ног AMG 175 это то, что Вам нужно! Это уникальный аппарат, сочетающий в себе 3 различных вида массажа: разминающий роликовый массаж, массаж Шиатцу и компрессионный массаж. Сочетание 3-х видов массажа не только устраняет тяжесть и дискомфорт в ногах, но и благотворно влияет на состояние организма в целом. Массажер для ног AMG 175 •Улучшает кровоснабжение стоп •Стимулирует выведение жидкости из тканей •Стимулирует активные точки стопы •Улучшает работу сосудов •Снимает напряжение в мышцах Результаты применения аппарата AMG 175 •Снятие напряжения и дискомфорта в ногах •Устранение отеков •Профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов •Восстановление работоспособности •Улучшение общего самочувствия и настроения Противопоказания и ограничения к использованию прибора Нельзя использовать массажер для ног: •Во время беременности. •Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор. •При туберкулезе. •При онкологических заболеваниях. •При флебите или тробмозе вен. •При диабете. •При заболевании кожи. •При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри. •При дисфункции суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз. •При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин. При наличии хронических заболеваний, не упомянутых в этом разделе, перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом. Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми моложе 12 лет. Технические характеристики Напряжение питания: AC 220-240 В., 50 Гц. / 12 В., 3 А. Потребляемая мощность: не более 48 Вт. Таймер автоотключения: 15 мин (+/- 2 мин.) Скорости: высокая, средняя, низкая Температура хранения: 15-85°С Диапазон рабочих температур: от +10°С до +40°С при влажности от 0 до 65% Комплектация Массажер для ног AMG715 - 1 шт. Блок питания - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт