Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Plum

Цифровой фотоаппарат Nikon COOLPIX B500 относится к классу "Суперзум". Его объектив NIKKOR позволяет получать очень четкие и детализованные снимки с 40-кратным приближением. Степень зума можно удвоить, воспользовавшись функцией Dynamic Fine Zoom. Продвинутая система стабилизации VR помогает подавлять колебания и вибрации, получая очень четкие снимки с приближением даже без штатива и других аксессуаров. Система автофокусирования дает устройству возможность подбирать оптимальные параметры за доли секунды. Режим "Фокус на объекте" позволяет получать очень четкие фотографии во время спортивных соревнований или торжественных мероприятий. Девайс может заменить собой экшн-камеру. Он способен снимать Full HD-видео со скоростью до 60 кадров в секунду, обеспечивая исключительную плавность движений в записи даже при замедленном просмотре. Кроме того, с помощью фотоаппарата пользователь может вести съемку в режиме TimeLapse. 3-дюймовый поворотный экран позволяет увидеть все подробности кадра даже при очень ярком освещении. Его высокая яркость и реалистичная цветопередача делают изображение максимально реалистичным. Пользователь может использовать смартфон для дистанционного управления устройством, а также для моментального сохранения полученных файлов. Для этого достаточно синхронизировать его с фотоаппаратом, воспользовавшись сетями Wi-Fi или Bluetooth, а также запустить фирменное приложение SnapBridge. Многофункциональный диск, расположенный в верхней части фотоаппарата, ускоряет доступ к часто используемым режимам съемки. Фотоаппарату требуются батарейки или аккумуляторы стандарта АА. Их полного заряда хватает для создания 600 снимков.