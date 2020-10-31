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Навигатор туристический Garmin eTrex 10

Артикул: 8478
  • Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 1
  • Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 2
  • Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 3
  • Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 4
Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 1
Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 2
Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 3
Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - фото 4
9 200 руб. 
9 660 руб. 
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Артикул: 8478
В наличии
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БрендGarmin
Тип товараНавигатор туристический

Описание

Путешествуйте по всему миру

Устройства новой серии eTrex – это первые приемники для общего потребления, которые могут одновременно принимать сигналы со спутников GPS и Глонасс (GLONASS). Глонасс (GLONASS) – это система, разработанная Российской Федерацией. При использовании спутников Глонасс (GLONASS) время, требуемое приемнику для определения местоположения в среднем приблизительно на 20% меньше, чем при использовании GPS. При использовании спутников обеих систем GPS и Глонасс (GLONASS) количество спутников, с которых принимаются сигналы, увеличивается на 24 по сравнению с использованием только системы GPS.

Только компания Garmin могла сделать навигатор eTrex еще лучше. Новый eTrex 10 сохраняет основные функции, прочную конструкцию, доступность и долгий срок работы батарей – те характеристики, которые делали прибор eTrex самым надежным GPS-навигатором. Мы улучшили интерфейс пользователя и добавили базовую карту мира, геокэшинг без бумажных записей и поддержку аксессуаров. Вы узнаете имя. Вы узнаете качество. Но при этом eTrex 10 представляет собой совершенно новое устройство, которое могло быть предложено только компанией Garmin.

Ваш путь

Модель eTrex 10 оборудована улучшенным монохромным дисплеем 2.2”, которым удобно пользоваться при любых условиях освещенности. Прочный и водонепроницаемый eTrex 10 не боится плохой погоды. Простой интерфейс пользователя означает, что вы сможете уделять большее время своей деятельности и меньшее время поиску информации. Легендарная прочность eTrex 10 делает его неуязвимым для пыли, грязи, влажности и воды.

Геокэшинг

Модель eTrex 10 поддерживает файлы геокэшинга GPX для загрузки координат и описаний тайников прямо в устройство. Зайдите на сайтOpenCaching.comдля начала охоты за тайниками. Отказываясь от бумажных записей, вы не только помогаете сохранить природу, но и повышаете эффективность геокэшинга. Устройство eTrex 10 хранит и отображает основную информацию, включая координаты, рельеф, уровень сложности, подсказки и описания. Таким образом, вам больше не нужно вводить координаты и описания вручную. Просто загрузите файл GPX в прибор и отправляйтесь на поиски тайников.

Расчет местоположения

Благодаря высокоэффективному GPS-приемнику с функцией WAAS и технологией HotFix® для прогнозирования положения спутников устройство eTrex 10 быстро и точно определяет ваше местоположение и поддерживает прием сигналов даже под плотной кроной деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – вы можете рассчитывать на eTrex 10 и в глухом лесу, и около высоких зданий.



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Навигатор туристический Garmin eTrex 10 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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