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Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Canon EF-S

Артикул: 8429
  • Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Canon EF-S - фото 1
  • Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Canon EF-S - фото 2
Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Canon EF-S - фото 1
Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Canon EF-S - фото 2
39 990 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 8429
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.40
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.40
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм30
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм30
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.43
Основные характеристики
Тип объективастандартный
Фокусное расстояние30 мм
Для неполнокадровых фотоаппаратовда
ДиафрагмаF1.40
Минимальная диафрагмаF16
КреплениеCanon EF-S
Автоматическая фокусировкаесть
Конструкция
Число элементов / групп элементов7 / 7
Число асферических элементов1
Число низкодисперсных элементов2
Число лепестков диафрагмы8
Размеры (D x L)75.5 x 59 мм
Вес430 г
Параметры съемки
Угол обзора45 град.мин
Минимальное расстояние фокусировки0.4 м
Дополнительная информация
Ультразвуковой моторесть
Диаметр резьбы для светофильтра62 мм
Совместимые фотокамерыспециально для цифровых зеркальных камер


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Самовывоз невозможен
Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Canon EF-S – стоимость товара 39990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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