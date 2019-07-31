Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sigma
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Canon EF-S
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|72 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/4.0
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|70
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|17
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.465
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31.07.2019
1. Удобный для большинства ситуаций диапазон фокусных расстояний.
2. Хорошая светосила, хоть здесь и не обошлось без элемента лукавства маркетологов.
3. Наличие стабилизатора.
4. Бленда в комплекте (Canon, к примеру, блендами комплектует только L-ки, но их цена по карману не многим). И не думайте, что бленда стоит копейки - на объектив Canon, к примеру, бленда стоит около 2 тыс. руб.
5. Японская сборка (Canon бюджетные объективы собирает на Тайване) и двухлетняя гарантия.
6. Качество исполнения.
7. Главное. Соотношение цены и качества. По данному показателю у объектива почти нет конкурентов.
Недостатки:
1. Главный недостаток любого объектива SIGMA - это то, что его нужно тщательно выбирать для своего фотоаппарата. При покупке следует сразу поставить объектив на аппарат и проверить его на точность фокусировки. Мне повезло лишь со второго раза. У первого экземпляра был легкий фронт-фокус.
2. Светофильтры на 72 мм дороговаты с сравнении с 58 мм фильтрами на "китовый" объектив.
3. Обратите внимание на график разрешающей способности данного объектива. См., к примеру, здесь
http://www.lenstip.com/223.4-Lens_review-Sigma_17-70_mm_f_2.8-4.0_DC_Macro_OS_HSM_Image_resolution.html
Отсюда хорошо видно, где слукавили маркетологи, приписав объективу возможность съемки с диафрагмой 4,0 на фокусном расстоянии 70 мм. С диафрагмой 5,6 при этом результат гораздо лучше. График можно изучить, запомнить основные его черты и избегать выставления параметров съемки, делающих изображение "слабым" там, где нужно, чтобы была "звенящая