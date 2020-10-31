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Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M)

Артикул: 82640
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M) - фото 1
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M) - фото 2
Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M) - фото 1
Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M) - фото 2
2 900 руб. 
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 82640
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БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкарбон, углеволокно
Рабочая длина, м2.4
Тест по леске, г10–30
Длина, см68
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типспиннинговое, телескопическое
Вес, кг0.161

Описание

Спиннинг Shimano Vengeance AX Spinning Tele - качество премиального уровня по бюджетной цене. Бланк выполнен из карбона ХТ30 с катушкодержателем Shimano и кольцами Hardlite, легкодоступные петли для крючка, все это принесло новый уровень качества в сегмент бюджетных удилищ. Пять удилищ Telespinn различной длины и тестов, начиная от 210 Heavy до 330 Middle строем. Идеальны для путешествующих рыболовов, ограниченных во времени.



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