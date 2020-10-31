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Угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 (602174610)

Артикул: 81891
Угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 (602174610)
28 460 руб. 
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+ 649 КэтКоинов
Артикул: 81891
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараШлифмашина угловая
Макс. частота вращения диска8000 об/мин
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Напряжение аккумулятора, В18
Аккумулятор в комплектеда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот аккумулятора
Защита от перегрузокесть
Количество аккумуляторов2
Блокировка кнопки включенияда
Зарядное устройство в комплектеда
В кейседа
Фиксация шпинделяда
Длина, см17
Ширина, см10
Высота, см12
Вес, кг2.4
Угловая шлифмашина, работа от аккумулятора, частота вращения диска до 8000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.4 кг


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Самовывоз невозможен
Угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 (602174610) - по цене 28460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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