Компрессор поршневой Metabo Basic 250-24 W (601533000)

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Масляный компрессор Metabo Basic 250-24 W 601533000 разработан для получения сжатого воздуха с последующей его подачей в пневмоинструмент. Двигатель компрессора закрыт специальным кожухом, который предотвращает его повреждение и загрязнение.

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