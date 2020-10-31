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Электрогрелка для шеи и плеч Medisana HP 620

Артикул: 80246
  • Электрогрелка для шеи и плеч Medisana Hp 620 - фото 1
  • Электрогрелка для шеи и плеч Medisana Hp 620 - фото 2
Электрогрелка для шеи и плеч Medisana Hp 620 - фото 1
Электрогрелка для шеи и плеч Medisana Hp 620 - фото 2
3 660 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 80246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараЭлектрогрелка
Автоотключениеесть
Вес, кг0.75
Высота, см2
Длина, см59
Количество температурных режимов4
Максимальная температура нагрева55 град.
Материаловечья шерсть, хлопок
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Ширина, см52
максимальная температура нагрева - 55 град., материал - хлопок, овечья шерсть


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Самовывоз невозможен
Электрогрелка для шеи и плеч Medisana HP 620 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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