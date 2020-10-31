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Эспандер Bradex Супер Флекс Sf 0149, Кольцевой

Артикул: 79250
  • Эспандер кольцевой СУПЕР ФЛЕКС Bradex SF 0149 - фото 1
  • Эспандер кольцевой СУПЕР ФЛЕКС Bradex SF 0149 - фото 2
  • Эспандер кольцевой СУПЕР ФЛЕКС Bradex SF 0149 - фото 3
Эспандер кольцевой СУПЕР ФЛЕКС Bradex SF 0149 - фото 1
Эспандер кольцевой СУПЕР ФЛЕКС Bradex SF 0149 - фото 2
Эспандер кольцевой СУПЕР ФЛЕКС Bradex SF 0149 - фото 3
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 79250
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БрендBradex
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.2

Эспандер Bradex «Супер Флекс» SF 0149 предназначен для спортивных занятий. Может использоваться в качестве самостоятельного снаряда или в комплексе с различными тренажерами. Исключает чрезмерную нагрузку на суставы благодаря своей кольцевой форме. Нагрузка регулируется сложением ленты.

Особенности:

  • Компактные размеры, небольшой вес;
  • Удобная форма;
  • Прочный материал;
  • Размер - 10х96 см;
  • Нагрузка регулируется сложением эспандера.

Комплектация:

  • Эспандер Bradex «Супер Флекс» SF 0149;
  • Упаковка.


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