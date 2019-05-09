Шагомер Bradex Kz 0143 Со Счетчиком Калорий Марафон

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Шагомер
Шагомер Bradex KZ 0143 - компактный прибор, который позволяет контролировать двигательную активность и рассчитывать количество затраченных калорий. Его можно носить в сумочке, в кармане, использовать в качестве брелка на ключах, прикрепить на ремень. Имеет встроенные часы-будильник. Работает от батарейки CR2025.
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09.05.2019
Удобное крепление и есть ремешок, прочный, цена
Комментарий:
Выбрала именно Bradex так как шагомер не особо дорогой и легкий. Поставила себе цель – каждый день проходить по 10 тысяч шагов, и успешно следую своей цели. Зажим хорошо фиксируется, нареканий по работе шагомера нет. Несколько раз нечаянно его роняла на асфальт, не треснул работает без перебоев. Измеряет пройденную дистанцию, время плюс показывает калории.