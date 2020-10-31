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Обруч тренажер с магнитными вставками ПРОФЕССИОНАЛ Bradex SF 0002

Артикул: 79212
  • Обруч-тренажер с магнитными вставками ПРОФЕССИОНАЛ Bradex SF 0002 - фото 1
  • Обруч-тренажер с магнитными вставками ПРОФЕССИОНАЛ Bradex SF 0002 - фото 2
Обруч-тренажер с магнитными вставками ПРОФЕССИОНАЛ Bradex SF 0002 - фото 1
Обруч-тренажер с магнитными вставками ПРОФЕССИОНАЛ Bradex SF 0002 - фото 2
1 420 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 79212
В наличии
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БрендBradex
Тип товараОбруч
Вес, кг1.3

Обруч Bradex SF 0002 предназначен для выполнения упражнений, нацеленных на коррекцию фигуры. Оснащен магнитными вставками, оказывающими терапевтическое воздействие на организм. В процессе занятий с обручем происходит сжигание подкожного жира в области талии, массажные выступы оказывают положительное воздействие на внутренние органы брюшной полости, улучшая пищеварение. Магниты снимают болевые ощущения, оказывают противовоспалительное и седативное действие.

Особенности:

  • Выполнен из ПВХ;
  • Разборный, имеет 7 секций;
  • На каждой секции по пять массажных вставок;
  • Оснащен магнитами.

Комплектация:

  • Обруч Bradex SF 0002;
  • Упаковка.


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Обруч тренажер с магнитными вставками ПРОФЕССИОНАЛ Bradex SF 0002 - стоимость товара 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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