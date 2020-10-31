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Гантели со счётчиком повторений Bradex SF 0150 ИЗИ ФИТНЕС

Артикул: 79199
  • Гантели со счётчиком повторений ИЗИ ФИТНЕС Bradex SF 0150 - фото 1
  • Гантели со счётчиком повторений ИЗИ ФИТНЕС Bradex SF 0150 - фото 2
  • Гантели со счётчиком повторений ИЗИ ФИТНЕС Bradex SF 0150 - фото 3
Гантели со счётчиком повторений ИЗИ ФИТНЕС Bradex SF 0150 - фото 1
Гантели со счётчиком повторений ИЗИ ФИТНЕС Bradex SF 0150 - фото 2
Гантели со счётчиком повторений ИЗИ ФИТНЕС Bradex SF 0150 - фото 3
1 220 руб. 
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Артикул: 79199
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараГантели
МатериалПолипропилен, Металл
Вес, кг0.65
ПроизводствоКитай

Гантели Bradex SF 0150 предназначены для выполнения физических упражнений различного характера. Имеют счетчик повторений, который позволяет не сбиться со счета и симметрично распределять нагрузку. Имеют нескользящее полипропиленовое покрытие, обеспечивающее комфорт тренировок.

Особенности:

  • Материал - полипропилен, нержавеющая сталь;
  • Антискользящее покрытие;
  • Встроенный счетчик повторений;
  • Счетчик работает от одной батарейки CR2032;
  • Масса одной гантели 0 0.65 кг;
  • Диапазон счетчика - от 0 до 99999;
  • Имеется таймер;
  • Набор состоит из двух гантелей.

Комплектация:

  • Гантели Bradex SF 0150;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Гантели со счётчиком повторений Bradex SF 0150 ИЗИ ФИТНЕС - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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