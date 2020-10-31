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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Беговая дорожка
|Тип
|тренажер
|Показания
|текущая скорость
|Показания
|пройденная дистанция
|Показания
|расход калорий
|Особенности конструкции
|транспортировочные ролики/колеса
|Система амортизации
|нет
|Возможность программирования тренировки
|нет
|Возможность профессионального использования
|нет
|Возможность тренировки рук
|нет
|Система нагрузки
|магнитная
|Измерение пульса
|нет
|Максимальный вес пользователя
|120 кг
|Размеры бегового полотна
|100x40 см
|Регулировка угла наклона
|нет
|Вес, кг
|12.5
|Автономная работа
|есть
|Высота, см
|115
|Длина, см
|100
|Ширина, см
|50
Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058 представляет собой механический тренажер, который не требует подключения к сети или наличия батареек. Простое использование позволяет заниматься на тренажере людям разных возрастов. Удобные поручни облегчают процесс тренировки. Беговое полотно выполнено из прочных материалов. Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058 имеет устойчивую конструкцию и абсолютно безопасна в применении.
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